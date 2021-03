Força Tarefa acaba com festa clandestina em Vassouras

Uma Força Tarefa com a participação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil da prefeitura de Vassouras e Polícia Militar acabou com uma festa clandestina que estava sendo realizada na última quinta-feira, nos fundos de uma pousada, no bairro Madruga, em Vassouras.

Uma denúncia anônima informava que cerca de 250 jovens estavam numa festa no local. Com a chegada da Força Tarefa, os jovens foram orientados sobre o novo decreto de enfrentamento à Covid-19.

Os jovens estavam sem máscara e consumindo bebida alcoólica. O dono da pousada foi multado em R$ 5 mil. Segundo a prefeitura de Vassouras, novas ações serão feitas para coibir as aglomerações.