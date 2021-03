Colisão deixa uma pessoa gravemente ferida na RJ-145, em Valença

Uma colisão envolvendo dois veículos na manhã deste sábado deixou três pessoas feridas, sendo uma em estado grave, na RJ-145 que liga Barra do Piraí a cidade de Valença.

Uma vítima que estava no Santana teve traumatismo craniano encefálico. A outra vítima estava no Spacefox foi socorrida e levada em estado moderado com dores na região do tórax. Uma terceira vítima não quis ser atendida.

As vítimas foram socorridas por enfermeiros que retornavam de um plantão até a chegada do Corpo de Bombeiros. Todos foram para o Hospital Escola de Valença.