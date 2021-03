Polícia Militar apreende três suspeitos e grande quantidade de drogas, em Volta Redonda

Policiais militares receberam informações sobre suspeitos que estariam armados com drogas na Rua B, numa área de mata, no bairro Nova Primavera, Volta Redonda.

Os agentes do GAT 1, Equipe de buscas (P2) foram até o local para verificar a denúncia e os suspeitos correram para uma área de mata efetuando vários disparos contra os agentes. Houve o revide e após buscas no local os agentes prenderam três suspeitos com três pistolas e drogas.

Os três suspeitos receberam voz de prisão e conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foram apreendidas uma pistola Taurus PT 809 cali

bre 9mm com numeração suprimida, um carregador 9mm, 19 munições intactas 9mm, uma pistola Taurus PT 59 calibre 380 com numeração suprimida; um carregador calibrador 380, 10 munições intactas calibre 380, uma pistola Taurus PT 58 HC PLUS com numeração suprimida, um carregador calibre 380m nove munições intactas calibre 380.

Também foram apreendidos 143 pinos de cocaína, 10 tiras grandes de maconha, 57 sacolés de maconha, quatro frascos de cheirinho da loló, três rádios transmissores, uma folha com anotação do tráfico e R$ 100.