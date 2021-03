Jean Deretti vira opção no Resende contra o Botafogo

Atleta com experiência na elite do futebol nacional está recuperado de lesão e estará à disposição do treinador

O treinador Sandro Sargentim ganhou uma nova opção para a equipe que enfrentará o Botafogo neste domingo, dia 7. Jean Deretti, que foi preservado da primeira partida diante do Fluminense, após se recuperar de uma lesão, viaja com o elenco e estará à disposição do treinador.

Ex-Grêmio e Figueirense, entre outros clubes, Jean Deretti chegou ao Resende em janeiro, onde concluiu sua recuperação de uma lesão no músculo adutor da coxa. O meia não foi relacionado para a estreia por opção do treinador com o objetivo de preservá-lo fisicamente. Feliz com a oportunidade, Jean falou sobre a sensação de voltar ao futebol depois de um longo período.

“Ser relacionado novamente para um jogo oficial depois de longos 15 meses sem sentir essa sensação, me lembra muito o sentimento do meu primeiro jogo como profissional a 10 anos atrás. Sou muito grato ao clube por me dar a chance de recomeçar aqui e espero retribuir dentro de campo.”, disse Jean Deretti.