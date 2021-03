Maioria dos doadores registrados foram mulheres

Hemonúcleo de Barra Mansa comemora resultado da ação do Dia Internacional da Mulher

Nesta segunda-feira (08), Dia Internacional da Mulher, o Hemonúcleo de Barra Mansa promoveu uma ação que incentiva mais mulheres a se tornarem doadoras de sangue voluntárias. Como forma de homenagem e agradecimento, as participantes receberam flores, livros e chocolate. Diferente de outros dias, a participação feminina foi maior que a masculina, representando 51% das doações.

De acordo com a coordenadora do Hemonúcleo, Thais Mendes, o resultado da ação foi satisfatório. “Apesar da maior porcentagem total ser de doadores homens, no dia de hoje recebemos mais mulheres. Que este dia possa lembrá-las de continuarem doando e incentivando outras a terem a mesma atitude ao longo da semana e todos os demais dias”, afirmou.

Emília de Fátima, de 64 anos, é doadora de sangue há mais de 20 anos e salienta que a atividade não dói e que após três meses o corpo já está recuperado. “No final, fica o sentimento de alegria no coração. Alegria em saber que nosso sangue pode salvar o próximo. Que o Dia Internacional da Mulher possa mostrar às mulheres a importância de se doar”.