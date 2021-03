Músico do projeto Volta Redonda Cidade da Música ganha bolsa em mestrado nos EUA

Daniel Diniz Magalhães é professor de contrabaixo e musicalização do projeto onde foi aluno desde os 11 anos de idade

O professor de contrabaixo e musicalização do projeto Volta Redonda Cidade da Música (VRCM), Daniel Diniz Magalhães, conquistou bolsa de estudos para mestrado na Universidade do Sul de Mississippi (The University of Southern Mississipi), nos Estados Unidos. O convite partiu de um músico brasileiro, professor titular da universidade americana, que conheceu Daniel em um festival em Poços de Caldas, Minas Gerais, no início de 2020.

Por conta da pandemia da Covid-19, a aprovação no mestrado se deu por meio de vídeos enviados para avaliação na universidade no Mississipi. O curso começa no próximo mês de agosto.

A maestrina Sarah Higino, que é professora e já coordenou o projeto, explicou que o Volta Redonda Cidade da Música oferece formação e carreira artística aos seus alunos. “Os músicos formados pelo VRCM podem permanecer no quadro do projeto ou estabelecer novos caminhos”, disse Sarah, destacando a qualidade do ensino musical do projeto da Prefeitura de Volta Redonda.

“Nossos músicos são notados por onde passam e compõem orquestras em diversos locais do Brasil e do mundo. Hoje, 10% dos músicos da Orquestra Sinfônica Nacional (OSN) da UFF (Universidade Federal Fluminense) são do Volta Redonda Cidade da Música. Eles ainda estão na Orquestra de Fuzileiros Navais e também na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras”, lembrou Sarah, destacando o talento de Daniel Magalhães.

Daniel iniciou o contato com a música aos 11 anos de idade, quando era aluno do Colégio Municipal Getúlio Vargas. Iniciou pelo pífano, passou pelo violoncelo até conhecer o contrabaixo e elegê-lo como seu instrumento musical.

“Me tornei monitor do projeto Volta Redonda Cidade da Música, auxiliar e, após licenciatura em música, me tornei professor. Durante um intercâmbio musical, tive aula com um professor da universidade no Mississipi. Ao saber que ele estaria em Poços de Caldas, fui atrás dele para seguir com o sonho de estudar fora do país”, disse Daniel, comemorando a aprovação no mestrado.

Cidade da Música – O Volta Redonda Cidade da Música foi idealizado e implantado há 46 anos pelo professor e maestro Nicolau Martins de Oliveira e também teve a coordenação da maestrina Sarah Higino e do maestro José Sérgio Torres da Rocha.

Antes da pandemia da Covid-19, o projeto abrangia 39 escolas da Rede Municipal de Ensino – unidades da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), alcançando 4,6 mil crianças, adolescentes e jovens, dos ensinos Fundamental e Médio.

O Volta Redonda Cidade da Música conta com a Banda de Concerto, Banda de Metais, Orquestra de Violinos, Orquestra de Violoncelos e Contrabaixos, Orquestra de Cordas, Coro Infanto-juvenil e Coro Misto.

É considerado um celeiro de talentos e, de 1974 até hoje, já formou uma série de músicos que se profissionalizaram em conjuntos e orquestras no Brasil e no exterior.

Em 2015, quarto mandato do prefeito Antônio Francisco Neto, o projeto Volta Redonda Cidade da Música, que funcionava no Colégio Getúlio Vargas, no Laranjal, ganhou sede própria na Avenida Graham Bel, 89, na Vila Mury. Secom/PMVR

Foto: divulgação