Uma carreta tombou na tarde desta terça-feira, no km 17, da BR-354 (Rodovia Sebastião Alves do Nascimento), mais conhecida como Rio x Caxambu, em Resende.

A equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e constatou que a carreta carregada com cal havia tombado interditando parcialmente a pista que funcionou no sistema “siga e pare”.

Por volta dás 19h20min a pista foi totalmente interditada para o destombamento. Às 20h30min a pista foi totalmente liberada.