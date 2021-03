Barra Mansa realiza testagem em massa Bairro Km 4

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nesta quinta-feira (11), de 8 às 12 horas, mais uma testagem em massa, com objetivo de identificar os casos positivos para a Covid-19. Os testes rápidos serão feitos na USF do Km 04, localizada na Rua São Vicente.

Para realizar o teste, os munícipes precisam apresentar documento com foto e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro.

SERVIÇO:

Dia: 11/03/2021

Horário: 8:00 às 12:00

Local: USF Km 04 – Rua São Vicente, nº 102, Km 04.

Fotos: Paulo Dimas