Idosos de 78 e 79 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Barra Mansa

Ação acontece nesta sexta-feira (12) e sábado (13) em sistema drive-thru

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa amplia a vacinação contra a Covid-19 e realiza um drive-thru nesta sexta-feira (12) e sábado (13) para aplicação da primeira dose em idosos com idades de 79 e 78 anos, respectivamente. A ação acontece no Parque da Cidade e atenderá somente pessoas que residam no município.

A imunização na sexta atenderá idosos com 79 anos e no sábado para quem tem 78 anos. O horário de atendimento será separado em dois grupos, em ambos os dias. Nascidos nos meses de janeiro e junho devem comparecer na vacinação das 8h às 12h e de julho a dezembro, das 13h às 16h.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, falou sobre o objetivo de organizar as vacinações por mês de nascimento. “Vamos dividir para não ter fila. As pessoas tendem todas a ir de manhã, para evitar aquele problema que tivemos na última sexta-feira. Nós vacinaremos exclusivamente os residentes em Barra Mansa. Temos vacinas para todas as pessoas de 79 a 78 anos. A vacina da primeira e segunda dose já estão em estoque, para garantir esses idosos. Semana que vem, a intenção é avançarmos à medida que temos mais vacinas”.

Também no sábado, os idosos com idade entre 85 a 89 anos e que ainda não tomaram a segunda dose, poderão comparecer ao drive-thru, das 8h às 16h. Aproximadamente 200 pessoas deste grupo não foram à etapa complementar da vacinação.

Para receber a vacina, os idosos precisam apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro.

Vacinação para profissionais de saúde com mais de 30 anos

Os profissionais da saúde com mais de 30 anos começarão a ser vacinados na próxima sexta-feira, no Centro de Especialidade Médicas (Cem). O atendimento será das 14h às 18h. Para receber a primeira dose, é necessário comprovar estar ativo na área de atuação e possuir residência no município. A imunização segue normas técnicas do Ministério da Saúde e recomendação do Ministério Público.

Doação de novos coletes para a equipe de vacinação

Na tarde desta quarta-feira (10), a vice-prefeita Fátima Lima recebeu a doação de 30 coletes que serão utilizados pelos profissionais responsáveis pelo cadastramento e atendimento dos munícipes durante o drive-thru de vacinação contra a Covid-19.

Fátima Lima ressaltou que a doação contribui para o bem de todos. “Agradeço o carinho e contribuição com os munícipes, essa atitude servirá de exemplo a outros empresários, para que tenham boas intenções e colaborem com o serviço bem feito das equipes da Secretaria de Saúde.”

A doação foi realizada pelo empresário Wellington Gonçalves, atuante no ramo de comércio esportivo, que elogiou a organização da Secretaria de Saúde durante a vacinação. “Eu vi o quanto a equipe estava empenhada em atender a todos e quis colaborar com isso, trazendo os coletes para identificar os servidores.” Fotos: Chico de Assis