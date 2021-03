Barra Mansa busca melhorias ambientais para o município

Reunião com SEAS buscou fortalecer parceria com vista ao desenvolvimento de ações para coibir o desmatamento e preservação de áreas ribeirinhas

O secretário do Meio Ambiente de Barra Mansa, Vinícius Azevedo, juntamente com o gerente de licenciamento Rodrigo Viana e o gerente de Unidade de Conservação, Douglas Muniz, se reuniram nesta sexta-feira (12) com a subsecretária de recursos hídricos e presidente do CEIVAP (Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul) Ana Asti, acompanhada do secretário estadual do meio ambiente e sustentabilidade, Thiago Pampolha. O encontro ocorreu na sede da Secretaria Estadual do Ambiente, no Rio de Janeiro, e teve a finalidade de buscar soluções conjuntas para algumas pendências e melhorias para o município.

Um dos projetos tratados foi o chamado Olho no Verde, programa de monitoramento via satélite, que visa acompanhar em tempo real o desmatamento de áreas. Outro projeto muito debatido foi o de regularização fundiária das margens dos rios Barra Mansa, Bocaina, Bananal e Paraíba do Sul, que ajudará a nortear as ações de desocupação ou aprovação de ocupações na margem dos rios.

Outras pendências importantes que foram discutidas, foi a ampliação do convênio municipal de licenciamento ambiental, para que empresas com maior potencial poluidor sejam licenciadas, e a retomada das estações de tratamento de esgoto dos bairros Saudade, Ano Bom e Barbará, com o intuito de avançar neste ponto, em parceria com o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

Vinícius Azevedo afirmou que a reunião foi muito positiva para Barra Mansa. “Tratamos várias pendências que existem e queremos melhorar esse alinhamento e parceria entre o Estado e o Município”. Fotos: Divulgação