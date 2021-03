Força-tarefa acaba com baile funk em via pública e interdita mais um bar em Volta Redonda

Equipes percorreram diversos bairros durante a noite de sábado e a madrugada de domingo

As equipes integrantes da Força-Tarefa que fiscaliza o cumprimento das ações contra a Covid-19 em Volta Redonda tiveram muito trabalho entre a noite de sábado, dia 13, e a madrugada de domingo, 14. No balanço final da operação, foram registradas duas notificações de irregularidades; a interdição de um bar; e seis autuações. Todos os comerciantes foram flagrados descumprindo as atuais regras em vigor para combater a pandemia.

Além disso, foi necessário acabar com um baile funk, que acontecia em uma das principais vias públicas do bairro Vila Brasília. O bar interditado fica localizado no bairro Parque das Ilhas e as demais ações ocorreram nas seguintes localidades: Colina, Aterrado, Estrada União e Volta Grande. Uma loja de conveniência no Centro também foi alvo de autuação.

Ao todo, somente neste sábado foram fiscalizados 45 estabelecimentos comerciais. A maioria das ações é motivada por denúncias anônimas. Neste domingo, as equipes voltam às ruas da cidade para mais uma noite de fiscalização. Secom/PMVR – Fotos: Divulgação