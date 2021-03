Polícia Militar apreende drogas no bairro Vila Elmira, em Barra Mansa

Policiais militares receberam informações sobre o tráfico de drogas que esta sendo praticado por suspeitos no domingo, por volta da 11h30min, na Rua José da Silva, nas proximidades do número 1630, no bairro Vila Elmira, em Barra Mansa.

Três suspeitos, um homem, de 30 anos, e dois adolescentes foram abordados. Nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. Após buscas pela área de mata foram encontrados 590 pinos de cocaína, 13 trouxinhas de maconha e dois rádios de comunicação.

Os três suspeitos e as drogas localizadas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde foi feito o registro.