Polícia Militar apreende drogas e arma no bairro Siderlândia

Equipes I e II, e do GAT II, do 28º BPM prenderam na quinta-feira, dois suspeitos, de 22 e 18 anos e apreenderam drogas, uma pistola, carregadores e munições, na Rua B, s/nº, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa.

Policiais estavam em patrulhamento quando receberam a informação sobre suspeitos que estariam armados e praticando o tráfico de drogas no final do ponto de ônibus do bairro.

Os policiais, já conheciam o local de difícil acesso e foram até o local caminhando a pé até chegar aos quatro suspeitos. Um deles disparou contra os agentes.

Houve o revide e dois suspeitos foram detidos. Um deles estava portando a pistola Glock, modelo G25 calibre 380 com numeração Bfx225 e R$ 52. Com outro suspeito os agentes apreenderam uma sacola com 212 pinos de cocaína (55 gramas), dois carregadores de pistola, 17 munições calibre 380 marca CBC, um rádio transmissor, uma bateria reserva e uma base.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde permaneceram presos. Os demais conseguiram fugir por uma área de mata do bairro.