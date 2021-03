Criança é atingida por bala perdida no bairro Marrocos

Um menino, de 9 anos, foi atingido por uma bala perdida na madrugada deste domingo, dentro de casa, na Rua Eurídice Paulina Almeida, no bairro Marrocos, em Resende.

Segundo a Polícia Militar, o tiro atingiu a perna da criança. O garoto foi levado por vizinhos para o Hospital de Emergência. Segundo informaram os agentes, o autor dos disparos seria um homem que passou de carro atirando.

Ele teria envolvimento com o tráfico de drogas e estaria disputando o território do tráfico no local. O registro da ocorrência foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende. Como tentativa de homicídio.