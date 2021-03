Volta Redonda vacina idosos de 72 anos contra a Covid-19 nesta terça-feira

Receberão a primeira dose pessoas com 72 anos e segunda dose para quem se vacinou até 9 de março

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que retomará nesta terça-feira, dia 30, a vacinação de primeira dose contra a Covid-19, desta vez para idosos com 72 anos. Neste dia, também serão vacinados com a segunda dose os idosos que receberam a primeira dose até 09 de março.

O retorno pela Secretaria Municipal de Saúde acontece devido ao recebimento de um novo lote de vacinas no sábado, dia 27. O município recebeu 5.460 doses, sendo 890 doses da vacina AstraZeneca (Oxford) e 4.570 da vacina CoronaVac.

A vacinação acontecerá nas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), de 09h às 16h.

O município está seguindo a ordem decrescente de idade, conforme determinação do Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde deverá fazer uma nova programação para idosos com idade mais baixa ainda esta semana, conforme explica o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos.

“Ainda esta semana poderemos ter uma nova faixa etária sendo vacinada. Mas, avisaremos uma faixa etária de cada vez pela imprensa e pelos canais de comunicação da prefeitura”, afirma ele.

As unidades vão atender aos idosos que estão cadastrados no site da prefeitura ou na própria unidade de referência onde fazem acompanhamento. Além disso, qualquer pessoa, dentro da faixa etária prevista para amanhã, mesmo sem cadastro, pode ir a um dos locais portando um documento de identidade ou cartão do SUS para ser vacinado.

Aplicação da segunda dose

A secretaria informa que a aplicação da segunda dose está ocorrendo normalmente para os já vacinados dentro do intervalo de 14 a 28 dias após terem recebido a primeira dose. Todas as pessoas que se vacinaram receberam no ato da aplicação um cartão de vacinação com as informações do lote da vacina e a data para a segunda dose. É preciso ficar atento a data para não perder o prazo da imunização.

O intervalo para a segunda dose da CoronaVac é de 14 a 28 dias, após a primeira dose, já quem tomou a vacina AstraZeneca (Oxford) o intervalo para a segunda dose é de três meses.