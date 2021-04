Volta Redonda tem mais oito mortes por Covid-19

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Saúde divulgou no início da noite de sábado, os dados do coronavírus, no município.

Foram registradas mais oito mortes provocadas pela Covid-19. O total de óbitos agora é de 577, desde o início da pandemia. O número de notificados é de 58.715, confirmados 22.982 e curados 20.165. Estão em tratamento 4.258 pessoas. Os casos que deram negativos são 23.682.

O município aplicou 42.537 vacinas, sendo na 1ª dose 34.935 e 2ª dose 7.602 pessoas. A vacinação continua nesta segunda-feira.