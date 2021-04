Deputado Delegado Antonio Furtado solicita ampliação do grupo prioritário na vacinação do Covid-19

Projeto de Lei 1183/2021 classifica profissionais de Segurança Pública, Educação e pessoas com deficiência física como prioritários

O aumento do número de casos de contaminação pela Covid-19 no Brasil e a elevada taxa de mortalidade em diferentes faixas etárias, chama a atenção para a necessidade de ampliação do chamado grupo prioritário para a vacinação. Mesmo não estando na linha de frente do combate à doença, os profissionais da segurança e da educação lidam com muitas pessoas, diariamente, e acabam se tornando vetores na transmissão do vírus. Para atender a esse grupo e buscar proteger a população, o deputado federal Delegado Antonio Furtado protocolou o Projeto de Lei 915/2021 ampliando o grupo prioritário para receber a vacina.

– Antes, tínhamos a ideia de que apenas pessoas com comorbidades e idosos corriam mais risco de evoluir para o caso mais grave da doença. Hoje vemos que qualquer pessoa pode morrer ao contrair a Covid-19. Muitos profissionais precisam circular nas ruas e lidar com muitas pessoas ao longo do dia como é o caso dos policiais, guardas municipais, professores, auxiliares de serviços gerais dos hospitais e escolas. Se eles forem vacinados, vamos diminuir a chance de serem vetores da doença e diminuir a taxa de transmissão – defendeu o parlamentar.

Também serão contemplados no grupo prioritário, as pessoas com deficiências. A solicitação levou em consideração a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que os consideram vulneráveis em caso de situações de risco, emergência ou calamidade pública.

– Nosso desejo é que todas as pessoas pudessem ser vacinadas imediatamente. Como isso ainda não é possível, precisamos cuidar para que as pessoas mais vulneráveis e com mais riscos de multiplicar a transmissão da doença possam ser vacinadas. Estamos fazendo tudo que é possível para agilizar o processo de compra de vacinas, mas precisamos de ações emergenciais para tentar frear o avanço da doença – destacou o deputado federal Delegado Antonio Furtado. Suély Zonta – Assessoria de Imprensa