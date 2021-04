Policiais militares prenderam no fim da noite de sábado, um homem, de 43 anos, tentando arrombar o caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil, na Rua Alberto Torres, no Centro, de Mendes.

Com o suspeito foram apreendidas algumas ferramentas como: marreta, ponteiro, talhadeira e uma barra de ferro. O gerente foi comunicado sobre a tentativa de arrombamento do caixa eletrônico e a perícia foi acionada.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Mendes, onde foi autuado por tentativa de furto.