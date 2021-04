Nesses dois primeiros dias, 153 exames foram realizados; nova testagem permite tratamento imediato

A Prefeitura de Volta Redonda iniciou neste fim de semana um novo modelo de testagem para diagnóstico da Covid-19 na rede pública municipal: o teste antígeno: Pesquisa de antígeno – Imunoensaio por Quimioluminescência. Nesses primeiros dois dias foram realizados 153 testes.

A iniciativa é uma parceria com a Unimed Volta Redonda. O resultado do teste é mais rápido e fica pronto no mesmo dia. O exame é indicado para quem apresenta sintomas gripais. O material para análise (secreção da nasofaringe) é coletado com um cotonete. O teste de antígeno não detecta anticorpos, mas sim a presença do vírus naquele momento.

O novo modelo de teste está disponível em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF) dos bairros: 249; Vila Mury; São João e Volta Grande. E em breve os testes de antígeno serão inseridos em outras 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS), que já são referência no atendimento a casos suspeitos de Covid-19.

Tratamento imediato

Os pacientes são orientados a realizarem o teste e aguardarem o resultado em casa, por meio de mensagem de whatsapp ou e-mail para evitar aglomeração nas unidades de saúde. O paciente que testar positivo receberá, também em casa, as medicações prescritas pelo médico que o atendeu. Os medicamentos são receitados de acordo com o quadro clínico de cada paciente.