O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro protocolou três projetos de leis voltados à vacinação contra o Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro. As propostas devem ser votadas pela ALERJ nas próximas semanas e visam priorizar a imunização de pessoas com deficiência e de profissionais que atuam em serviços essenciais e estão na linha de frente do combate ao Coronavírus.

“Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu não poderia deixar de lado essa causa diante do que estamos vivendo. Geralmente, são pessoas mais vulneráveis e que precisam ter acesso à vacina, assim como é o caso de profissionais que estão lidando diretamente com a doença como os motoristas e socorristas do SAMU”, ressaltou Marcelo Cabeleireiro.

Um dos projetos ainda assegura prioridade na imunização, assim que houver disponibilização de vacinas, para as seguintes categorias: funcionários do setor bancário, de supermercados, centrais de abastecimento atacadista e hortifrutigranjeiros, motoristas e cobradores de transportes públicos, motoristas de transporte rodoviário, profissionais de segurança pública e de limpeza urbana.

Ficará a cargo da Secretaria Estadual de Saúde a organização de um cronograma específico para atender essas pessoas. “É necessário que haja segurança sanitária necessária para o trabalho desses profissionais, que se encontram na linha de frente, e a vacinação minimiza os riscos de contaminação em todo o Estado”, ressaltou o deputado.