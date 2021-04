Carreta transportando cal tomba na BR-354, em Resende

Uma carreta carregada com cal tombou na tarde de segunda-feira, no km 18, da BR-354 (Rodovia Sebastião Alves do Nascimento), conhecida como Rio x Caxambu, no sentido Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a carreta estava carregada com 37.500 quilos de cal. O motorista ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência de Resende.

A pista ficou parcialmente interditada no sentido Dutra. Segundo a PRF a retirada da carreta, limpeza da pista e desobstrução da pista deverá ser feita ainda nesta terça-feira.