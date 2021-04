Grupo de pessoas se reunia nos bairros Vila Rica e Vila Brasília; 45 estabelecimentos foram visitados no último fim de semana

A força-tarefa da prefeitura que fiscaliza as medidas restritivas contra a Covid-19 em Volta Redonda percorreu estabelecimentos comerciais e dispersou aglomerações no último fim de semana. Ao todo, 45 estabelecimentos foram vistoriados e cinco notificados para regularização de alvará. Uma casa de festas no bairro Roma foi fechada por ter sido encontrada em funcionamento, contrariando o decreto municipal. O proprietário não foi localizado no momento da fiscalização, mas foi identificado e receberá o termo de interdição e autuação.

Nos bairros Vila Rica e Vila Brasília, os agentes da força-tarefa dispersaram pessoas que se aglomeravam nos chamados “isoporzinhos” – grupo que se reúne para consumo de bebida alcoólica com som alto. Além da Vila Rica e Vila Brasília, a investida contra a Covid esteve nos bairros Candelária, São Luiz, Aterrado, Retiro, Vila Mury, Eucaliptal, Belmonte, Casa de Pedra, Colina, Monte Castelo, Jardim Tiradentes, Eucaliptal, Dom Bosco, Volta Grande, Água Limpa, Niterói e Roma.

A força-tarefa, que além de fiscalizar leva orientação à população, conta com a atuação de servidores da secretaria de Fazenda (SMF), da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal (GMVR), além do apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros. Nestes primeiros meses, mais de 400 estabelecimentos comerciais já foram visitados.

‘Patrulha pela Vida’

A conscientização é reforçada pela equipe da Patrulha pela Vida, que envolve agentes da Guarda Municipal e fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda. A ação educativa vem sendo realizada durante o dia em centros comerciais e vias de grande circulação de pessoas. A abordagem inclui orientação sobre o uso correto das máscaras, inclusive com distribuição do equipamento, e conscientização sobre a importância de manter o distanciamento social e o uso de álcool a 70% na higienização das mãos.

Denúncias

Em caso de aglomeração de pessoas, festas clandestinas, os moradores devem ligar para o 156 (Central de Atendimento Único), 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar. Fotos: Secom PMVR