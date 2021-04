Vídeo: câmera flagra furto a lanchonete no Aterrado, em Volta Redonda

Uma lanchonete foi furtada na madrugada desta terça-feira (13) em Volta Redonda. O estabelecimento fica na esquina Rua Jaime Pantaleão de Moraes, no bairro Aterrado. Ele levou R$ 66 do caixa e quatro maços de cigarro. Veja o vídeo no final da matéria.

O crime aconteceu por volta das 3h30min da manhã. Uma câmera de monitoramento do local flagrou toda a ação do suspeito. De acordo com as imagens, o homem, usando um boné e um casaco, chega no local com uma sacola na mão. Ele senta em frente ao estabelecimento e, de costas, verifica se a porta de enrolar do estabelecimento está destrancada.

Percebendo que a possibilidade de levantá-la, ele vira, levanta um pouco a porta e, deitado, entra na loja, deixando a sua sacola pelo lado de fora. Após o alarme da lanchonete tocar, ele sai do estabelecimento, pega a sacola e corre. A ação durou pouco mais de um minuto. O furto foi registrado na delegacia de Volta Redonda. Qualquer informação sobre o suspeito deve ser passada imediatamente às autoridades. Matéria: Felipe Cury

fELIPE