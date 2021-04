Coleta dos exames acontecerá nesta quarta-feira, dia 21, no horário estendido (das 17h às 21h)

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará mais um mutirão da Campanha de Exames Preventivos 2021 em 12 postos de saúde, nesta quarta-feira, dia 21. O atendimento às mulheres para a coleta dos exames preventivos será feito no horário estendido, das 17h às 21h. O objetivo da ação é aumentar o índice de adesão ao preventivo na rede pública, dando oportunidade às moradoras de Resende que não conseguem ter tempo disponível para fazer os exames periódicos durante o horário de expediente dos postos de saúde.

Nesta edição de 2021, os exames devem ser agendados previamente, por telefone, em uma das unidades disponíveis em cada etapa. A marcação antecipada busca evitar aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), além de otimizar o tempo dos atendimentos.

A campanha é voltada para mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, principalmente, aquelas que têm uma vida sexual ativa. O secretário de Saúde, Tande Vieira, reforça a importância da campanha na luta contra o câncer de colo do útero e de mama. “Os cuidados com a saúde da mulher devem continuar nesta pandemia, mantendo os exames ginecológicos em dia. O papanicolau, por exemplo, é um procedimento feminino com base em uma análise citopatológica, que permite o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero, entre outras doenças. O exame físico das mamas e as orientações do autoexame também fazem parte desta campanha. Já a mamografia é indicada para mulheres a partir de 50 anos de idade. Se houver indicação médica, a mamografia é recomendada em qualquer idade. Vale frisar que o câncer de mama aparece no topo da lista dos tumores mais frequentes entre as brasileiras; seu diagnóstico precoce aumenta a chance de cura”, lembra.

Nesta quarta, dia 21, a campanha acontecerá nas seguintes unidades: Clínica da Família (24) 3381 4201; USF (Unidade Saúde da Família) Paraíso, telefone (24) 3354 6571; USF Morro do Cruzeiro, (24) 3354 8756; USF Centro, (24) 3355 4511; USF Liberdade, (24) 3360 2890; USF Cidade Alegria (Caixa d’água), (24) 3381 6935; USF Grande Alegria, (24) 3354 8178; USF Novo Surubi (24) 3360 5072; USF Cabral/Alambari (24) 3360 6060; USF Engenheiro Passos, (24) 3357 1870; USF Surubi, (24) 3354 1935; e USF Itapuca, (24) 3360 5259.

A mulher deve comparecer ao posto, a partir de agendamento confirmado pela equipe de saúde. Para a interessada ser contemplada nesta campanha, basta residir em Resende e apresentar a carteirinha do SUS (Sistema Único de Saúde), documento de identidade e CPF. Nos mutirões, o público feminino pode ser agendado em unidades fora da sua área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF). Algumas etapas da campanha são organizadas para o atendimento das mulheres em suas unidades de referência. As próximas datas e localidades contempladas serão divulgadas pelo governo municipal. O prazo para o exame preventivo ser concluído é de 30 a 45 dias, e deverá ser retirado pela paciente na unidade onde foi feito.