Agentes do 10º BPM apreendem drogas no bairro Carbocálcio (BP)

Policiais do Serviço Reservado do 10º BPM receberam uma informação na tarde de terça-feira, sobre três suspeitos que estariam com várias drogas em uma área de mata no bairro Carbocálcio, em Barra do Piraí.

Policiais militares e do Serviço Reservado foram até o local, mas não conseguiram prender os traficantes. Durante buscas no local de mata, os policiais encontraram numa trilha, um saco plástico de lixo (preto) 150 tiras de maconha, 58 tabletes de maconha, 37 pinos.

As drogas foram apreendidas e levada para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.