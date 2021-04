Hemonúcleo de Barra Mansa reforça importância das doações regulares

Apesar de ter conseguido regularizar estoque, unidade ainda precisa aumentar número de coleta

O Hemonúcleo de Barra Mansa vem trabalhando incessantemente desde o final de 2020 para aumentar a quantidade de bolsas de sangue em seu estoque. Por semana, são registradas em média 100 doações, porém esse número não é capaz de manter a estabilidade da reserva e serve apenas como reposição.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thais Mendes, falou sobre as últimas doações. “Agradecemos em nome do Hemonúcleo, da gerência de Saúde Coletiva e da Secretaria de Saúde a todos os doadores que nos ajudaram a manter o estoque regularizado. Passamos por uma fase crítica, mas conseguimos recompor. Porém, reforçamos a importância de manter essas doações regulares. A saída de hemocomponentes é muito alta e precisamos sempre manter as doações em dia para ficarmos com o estoque em condições de atender as demandas do município”.

O hemonúcleo tem funcionado de acordo com as normas impostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate à Covid-19. A unidade só atende doadores que estejam de máscara e também estabelece o distanciamento social por meio de cadeiras intercaladas, que são higienizadas após o término da coleta. Além disso, a recepção disponibiliza 2 totens de álcool gel para higienização das mãos.

Para ser voluntário, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Idosos devem ter realizado a primeira doação até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menor de idade só pode doar mediante autorização dos responsáveis. Além disso, deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 kg, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar 1 ano após a realização da mesma. Fotos: Chico de Assis e Paulo Dimas