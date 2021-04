Ações de limpeza de ruas, roçada, capina, retirada de entulhos, entre outros, ocorrem durante todo este sábado, dia 24

Para garantir a recuperação de vários pontos da cidade, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) escalou equipes para atuar em 13 bairros da cidade neste sábado, dia 24. A ação faz parte do projeto Reconstruindo VR, lançado pelo atual governo municipal em março, e visa recuperar as vias e praças da cidade realizando serviços de limpeza, roçada, capina, retirada de entulhos, poda de árvores, entre outras ações.

“São serviços emergenciais, que precisam ser realizados, o quanto antes. O mato está alto em vários pontos e é necessário fazer esta ação. Para isso, estamos trabalhando todos os dias, inclusive aos sábados”, disse o secretário da pasta, Jerônimo Telles, destacando que a intenção é atender a toda a cidade. “Encontramos a cidade com muitos problemas e aos poucos estamos avançando. A população já percebe que o serviço de recuperação de Volta Redonda está chegando perto da casa dela”, completou.

Os serviços realizados foram a retirada de entulho, no Campo da Divinéia, no bairro Padre Josimo, roçada numa área verde, pertencente ao SAAE, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, capina, raspagem, varrição e roçada, na Avenida Beira Rio, retirada de entulho Rua Deolindo Miguel, bairro Fazendinha, retirada de entulho na rua Nestório, bairro Belo Horizonte e retirada de entulho e colocação de escória na Rua Frei Henrique Soares e limpeza em ruas do bairro Jardim Cidade do Aço.

Além disso, os funcionários da secretária, fizeram a roçada em vários pontos na Ponte Alta, retirada de entulho no Morro do Quiabo, bairro Verde Vale, poda de árvores na Avenida Beira Rio, Jardim Cidade do Aço, serviços de limpeza na Praça dos Amigos, no Conjunto Habitacional Vila Rica, limpezas em pontos da Avenida Beira Rio, próximos aos bairros Jardim Cidade do Aço e Belmonte e recolhimento de resíduos de roçada na Rua 207, no Conforto.