Multas foram aplicadas para quem descumpriu as medidas de segurança sanitária no período de pandemia

A prefeitura de Barra Mansa mantém as ações de fiscalização do comércio, bares e restaurantes do município para garantir o cumprimento do decreto municipal nº 10.233, que expirou neste último domingo (25). Neste final de semana, sábado (24) e domingo, foram interditados dois estabelecimentos, um número menor de interdição em relação aos outros fins de semana. O objetivo foi dar condições para que o comércio, bares e restaurantes continuem funcionando de forma segura durante a pandemia da Covid-19.

O motivo das autuações foi o não cumprimento do horário estabelecido no decreto, que previa o fechamento de bares e restaurantes às 21h. Os valores das multas aos comércios que não cumprirem o decreto variam de 500 a 5 mil UFMs. A ação é realizada pela Secretaria de Ordem Pública em parceria com as coordenadorias de Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Guarda Ambiental, Defesa Civil, Fiscalização Fazendária e Procon. O valor atual da UFM é de R$ 3,02.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, falou sobre a compreensão dos comerciantes quanto à importância do combate à pandemia. “Mantemos a fiscalização com a mesma intensidade, trabalhando para manter o comércio aberto. Observo que os comerciantes estão mais conscientes quanto às medidas que devem ser seguidas”. Foto: Divulgação