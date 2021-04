A partir de amanhã (27), motoristas, que trafegarem pela RJ-163 das 7h às 18h, precisarão de atenção no trecho Capelinha-Mauá. A Prefeitura de Itatiaia, juntamente com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), informa que serão realizadas obras na altura do Km 19,5 e, com isso, interdições farão necessárias. O motorista deverá ficar atento ao trânsito, pois será feito pelo sistema “Pare e Siga”, com intervalos de até 30 minutos.

A interdição será para realizar o içamento e a instalação das vigas da ponte, que conta com a utilização de guindaste e carretas. O trecho de serra está recebendo intervenções do DER-RJ, com obras de contenção de encostas e construção de ponte.

A RJ-163 é uma rodovia do estado do Rio de Janeiro que liga a rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, ao distrito de Visconde de Mauá, no município de Resende. Em 2009 a rodovia passou a ser a primeira “Estrada-Parque” do Estado do Rio que observa rigorosamente conceitos ecológicos, tais como passagens subterrâneas e aéreas para animais.