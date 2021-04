Volta Redonda abriu a vacinação contra Covid-19 a moradores da cidade com mais de 18 anos que tenham Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista ou com deficiência intelectual. A imunização ocorre conforme uma lei municipal de autoria do vereador Paulinho AP, aprovada por unanimidade na Câmara e sancionada na semana passada pelo prefeito Antonio Francisco Neto.

A aplicação da primeira dose está sendo feita no drive-thru realizado nesta terça-feira (27) na Ilha São João. Além do drive-thru, a vacinação a este grupo prioritário será feita nas unidades de saúde a partir de quarta-feira (28), com exceção aos polos de atendimento à Covid-19, que são as dos bairros 249, São João, Vila Mury, Volta Grande e Siderlândia.

Para se vacinar, é preciso levar documento oficial com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência, além de documento comprovando sua situação clínica.

Lei municipal

O parlamentar agradeceu o apoio do prefeito Neto e da sensibilidade dele com a causa. Paulinho AP lembrou que buscou garantir a vacinação dessas pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno ou déficit intelectual, por possuírem um sistema de defesa prejudicado e alguns até com comorbidades.

“Fiquei muito feliz com a aprovação da Lei, porque outros municípios também votaram e quando chegou ao prefeito, a medida não foi aprovada. Graças a Deus nós temos um bom diálogo com o Executivo e o prefeito Neto viu essa necessidade”, comemorou o vereador.

O parlamentar frisou que sempre teve preocupação com as pessoas com Síndrome de Down, autistas e com deficiência intelectual.

“Normalmente elas sofrem com problemas respiratórios, de seis a oito vezes mais que as que não possuem a síndrome e o sistema imunológico delas é prejudicado, tendo deficiências cardíacas e até de vitaminas”, apontou Paulinho AP, ao justificar o projeto de Lei, revelando que esteve em reunião com representantes da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Apadefi (Associação de Pais e Amigos Deficientes Físicos de Volta Redonda).