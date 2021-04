A prefeitura de Volta Redonda registrou nesta quarta-feira, mais 11 mortes por coronavírus e o total sobe para 733 óbitos. No boletim epidemiológico do dia, constam 27.909 casos confirmados da doença, nada menos que 1.753 a mais do que os 26.156 do dia anterior, indicando números que estavam represados.

A ocupação de leitos de UTI na rede pública está em 88%, enquanto nos hospitais privados é de 52%. Quanto aos leitos clínicos, os índices são de 71% e 51%.