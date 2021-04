Segunda dose da AstraZeneca está disponível nas UBS para quem se vacinou até 05/02/2021

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, amplia nesta sexta-feira, dia 30, a vacinação contra Covid-19 para homens de 63 anos (completos) com aplicação da primeira dose da vacina AstraZeneca (Oxford), de 8h às 16h, nas Unidades de Saúde (UBS e UBSF), exceto dos bairros: 249, Siderlândia, São João, Volta Grande e Vila Mury.

Os idosos dessa faixa etária devem apresentar no ato da vacinação um documento de identidade, ou cartão do SUS, e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente. As mulheres de 63 anos ou mais que ainda não se vacinaram também podem procurar uma Unidade de Saúde para vacinação.

Os moradores da cidade acima de 18 anos com Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista ou deficiência intelectual continuam sendo vacinados contra a Covid-19 em Volta Redonda. É necessário apresentar um documento oficial com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência, além de documento comprovando sua situação clínica.

Segunda dose AstraZeneca

Nesta sexta-feira (30), as segundas doses da vacina AstraZeneca (Oxford) estão disponíveis para os vacinados com a primeira dose até 05/02/2021, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h, exceto nos polos de atendimento à Covid dos bairros: 249, São João, Siderlândia, Volta Grande e Vila Mury.

Para as segundas doses as pessoas devem apresentar o cartão de vacinação Covid-19 e um documento de identidade ou o cartão do SUS.

Vacina CoronaVac

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição nesta quinta-feira (29) de novas doses da CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, para os estados brasileiros. O município de Volta Redonda já está em contato com o governo do estado para que possa receber uma remessa de doses e, assim, retomar a aplicação de segundas doses que estão em atraso.

Assim que a remessa chegar à cidade o anúncio será feito com as orientações da vacinação nos canais oficiais de comunicação da prefeitura, site (https://new.voltaredonda.rj.gov.br), redes sociais: Facebook (@PrefeituraVR) e Instagram (prefeitura.vr).