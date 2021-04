A Secretaria de Saúde de Barra Mansa divulgou na tarde desta sexta-feira, os dados do Coronarirus. O total agora é de 411 mortes. Segundo o boletim epidemiológico do dia, são 12.609 casos confirmados da doença, com 22 pessoas hospitalizadas. casos suspeitos são 291, com 23 internados. Os casos curados somam 11.990.