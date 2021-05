Furban inicia série de obras de melhorias em Volta Redonda

Primeira intervenção é a construção de muro de contenção no São Sebastião

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Fundo Comunitário do município (Furban), iniciou nesta semana uma série de obras de melhorias pelos bairros, com investimentos de mais de R$ 260 mil. Serão intervenções em vias com o objetivo de dar mais segurança e melhorar a qualidade de vida da população.

“O prefeito Neto está empenhado para realizarmos as obras e vamos trabalhar para melhorar os espaços públicos e proporcionar mais conforto, segurança e comodidade para os moradores”, afirmou o presidente do Furban, José Martins de Assis.

A primeira é a construção de um muro de contenção em sacaria que está sendo realizada na área localizada acima da Rua 28 de Maio, s/nº, no São Sebastião. Os trabalhos estão na fase de escavação e limpeza. O muro tem previsão de ser concluído em até 90 dias aproximadamente.

Também estão previstos outras construções de muros de contenção e de arrimo, além de reparos e limpeza de áreas em outros bairros como Belo Horizonte, Vale Verde, Retiro, Eucaliptal, Vila Rica-Três Poços, Vila Brasília e Nova Primavera.

“Apesar das dificuldades financeiras, Volta Redonda está conseguindo investir em obras para melhorar o dia a dia da população. Agradeço a nossas equipes e às parcerias que nos permitem seguir na reconstrução de nossa cidade”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.