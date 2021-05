Policiais civis de Volta Redonda, comandados pelo delegado Edézio Ramos, prenderam nesta terça-feira, um homem, de 60 anos, suspeito de feminicídio ocorrido há quase oito anos, contra Rosilene Luíza Vieira, de 46 anos ex-namorada do suspeito. Ele não aceitava o fim do relacionamento.

Rosilene foi morta enquanto esperava um ônibus por volta das 7 horas, na Rua A1, no bairro São Sebastião, em Volta Redonda. Ela ia trabalhar numa lanchonete, na Vila Santa Cecília.

Segundo o delegado, o suspeito foi preso na Estrada da Fazenda Santa Luzia, no distrito de São José do Turvo, em Barra do Piraí. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda no último dia 30.