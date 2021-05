Comércio em Volta Redonda poderá funcionar até 19 horas neste sábado, véspera do Dia das Mães

O presidente da CDL de Volta Redonda, Gilson de Castro, esteve hoje com o prefeito Antônio Francisco Neto, que atendeu o pedido do comércio para funcionar com horário estendido neste sábado, 08/05, véspera do Dia das Mães.

Com esse compromisso do Governo Municipal, as lojas vão poder abrir de 9h as 19h.

“O objetivo é diluir o fluxo de consumidores nas ruas evitando aglomerações, assim, haverá mais tempo para a realização das compras de presentes”, explicou Gilson.

A CDL lembra que o comércio continua seguindo as medidas preventivas contra à Covid-19 e que é obrigatório o uso de máscara, o respeito do distanciamento social e a disponibilização do álcool 70%.

O Sicomércio de Volta Redonda reforçou também que a abertura com horário estendido está prevista na convenção coletiva, tranzendo mais fôlego para o comércio com a essa autorização do Governo Municipal.

“É a primeira data mais importante em vendas para o setor no primeiro semestre do ano e, como muitas pessoas deixam para última hora a compra dos presentes, ter esse horário flexibilizado, vai ajudar a evitar aglomerações“, acrescentou o presidente do Sicomércio, Jerônimo dos Santos.