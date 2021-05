Flamengo goleia o Volta Redonda por 4 x 1 e está na final o Carioca

O Flamengo venceu o Volta Redonda por 4 x 1 e está na final do Campeonato Carioca. Após vencer o primeiro jogo da semifinal do estadual por 3 a 0 e encaminhar a vaga, o Flamengo entrou em campo com time misto neste sábado, goleou o Volta Redonda por 4 a 1 no Maracanã e avançou com folga para a decisão com o placar agredado de 7 a 1.

Os gols do Fla nesta partida de volta foram marcados por Michael, Gabigol, duas vezes, e Vitinho. No último minuto, João Carlos fez de pênalti o de honra do Voltaço. O time comandado por Rogério Ceni aguarda agora o vencedor do confronto entre Fluminense e Portuguesa.