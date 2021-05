Identificado homem morto com cinco tiros no Nova Esperança

Um homem, identificado como Luíz Carlos Alves Lima, de 50 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (7), em Barra Mansa. Ele foi baleado na Rua Olavo Bilac, no bairro Nova Esperança.

Luíz chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos. Não foi informado a quantidade de tiros que a vítima levou.

A noite de sexta foi violenta na cidade. Na Vila Delgado, no bairro Ano Bom, um adolescente, de 17 anos, e uma mulher, de 32, deram entrada na unidade médica baleados. O rapaz levou um tiro no pescoço, enquanto a mulher foi baleada no ombro.