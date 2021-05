Mesmo com pandemia, município não apresenta dados negativos desde outubro do ano passado

O número de empregos formais em Resende registrou a terceira alta consecutiva em 2021, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). O município teve saldo positivo de 398 contratações no mês de março. Foram 1.326 admissões contra 928 desligamentos. Ao considerar os primeiros três meses do ano, a cidade fechou com 1.291 novas carteiras assinadas, bem diferente das 354 demissões do mesmo período de 2020.

Os principais grupamentos de atividades econômicas ficaram no verde no mês de março e colaboraram para o resultado final. O setor de serviços realizou 205 contratações, seguido dos 147 postos da indústria, 28 do comércio e 19 da construção. A maioria dos admitidos, cerca de 42%, tem idade entre 18 a 24 anos.

Segundo o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, o resultado positivo reflete os esforços da Prefeitura para criar um ambiente favorável aos negócios.

“A aproximação entre o poder público e a iniciativa privada é um dos fatores que aquecem este mercado. Apesar do momento que atravessamos, os dados mostram que a recuperação gradual da atividade nacional já é um reflexo aqui em Resende. O SINE, por exemplo, que executa um papel fundamental na intermediação dos postos de trabalho com as mais diversas empresas foi responsável por quase 10% do saldo positivo do mês de março. E é assim, seguindo as diretrizes do prefeito Diogo Balieiro Diniz, que vamos continuar posicionando o município no caminho do desenvolvimento”, destaca o secretário.

Inauguração da Havan prevista para o dia 19

A construção da nova loja do grupo varejista Havan está quase pronta. A previsão é de que a inauguração ocorra no dia 19 de maio. A estrutura que vem sendo montada no bairro Paraíso, depois de pronta, vai gerar 200 postos de trabalho. O local passa por finalização do assentamento de pisos, sistema de ventilação, conclusão da implantação de paredes e na construção da base da tradicional estátua da liberdade.

“Mais uma vez compartilho da nossa felicidade em saber que, com mais essa obra, muitos empregos foram gerados e muitos outros ainda estão por vir. Agradeço aos empresários pela confiança em nosso município e por acreditarem no potencial de desenvolvimento de Resende”, afirma o prefeito Diogo Balieiro.