O Flamengo estreou com vitória no Campeonato Brasileiro Sub-17. Fora de casa, o Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 2 a 1, na última segunda-feira (10).

Quem se destacou pelo lado do Fla foi o atacante Petterson, que participou dos dois gols da equipe. O primeiro tento surgiu do rebote de uma finalização do jogador. Já o segundo, aconteceu após passe preciso para o seu companheiro de time.

Feliz com a vitória, Petterson valoriza o desempenho do Rubro-Negro. “Sabíamos que seria um jogo difícil, e o time lutou do primeiro ao último minuto para conquistar a vitória. Fiquei feliz pela assistência, mas ainda mais por esse grande resultado. O grupo todo está de parabéns”, ressaltou o jovem atleta, de 17 anos.

Após a vitória no primeiro jogo, a equipe sub-17 do Flamengo volta a campo neste sábado (15). Às 15h, o Rubro-Negro enfrenta o Ceará, na Gávea, pela segunda rodada do Brasileirão.

Buscando repetir a boa atuação da estreia, Petterson projeta o duelo com o Vozão. “A nossa equipe se preparou muito bem para o Brasileiro, e o trabalho continua. Estamos focados em fazer mais um grande jogo e vamos lutar muito para conquistar outro bom resultado”, completou o atacante, natural de Florianópolis e que está no Flamengo desde 201