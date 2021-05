A Polícia Militar do 37º BPM foi informada no início da noite de quarta-feira, sobre um casal que estaria traficando em um ponto de ônibus da Rua das Amendoeiras (próximo a um ponto de ônibus), no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Os agentes foram até o local e abordaram os dois suspeitos. Com a mulher os agentes apreenderam R$50. Com o homem foi apreendido a quantia de R$44, totalizando R$94. Ao lado do ponto de ônibus os policiais apreenderam um copo de Ativplus contendo 11 pinos de cocaína. O casal e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, onde foi realizada a ocorrência policial.