Agentes do 10º BPM apreenderam na quarta-feira, por volta das 19h50min, dois invólucros contendo vários pinos de cocaína, na Rua Renato Martins, nas proximidades do Bar do Rato, no bairro Massambará, em Vassouras.

Um suspeito foi apreendido. As drogas e o suspeito foram levados para a Delegacia de Polícia, de Vassouras.