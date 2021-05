Policiais militares do 37º BPM estavam em patrulhamento na madrugada deste sábado quando depararam com um suspeito que jogou uma sacola no chão e fugiu ao perceber a viatura policial, na Rua 1, na Baixada da Olaria, em Resende.

Os agentes foram atrás e conseguiram deter o suspeito. Com ele, os agentes apreenderam 47 pinos de cocaína, 62 pedras de crack e R$ 48.

O suspeito e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Resende, onde foi feito a ocorrência. O suspeito permaneceu preso.