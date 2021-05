Resende estreia no Campeonato Carioca sub-20 contra o Volta Redonda

Duelo da primeira rodada acontece no Estádio do Trabalhador

O Resende FC tem pela frente mais um grande desafio. Após cerca de 20 dias de preparação no CT Pelé Academia e no Estádio do Trabalhador, a base do Gigante do Vale estreia pelo Campeonato Carioca sub-20 2021 neste sábado, dia 15, contra o Volta Redonda. A partida acontece no Estádio do Trabalhador, com início marcado para às 11h.

A competição contará com doze equipes que disputarão a Taça Guanabara e a Taça Rio. O regulamento prevê que todos os clubes joguem entre si, totalizando 11 rodadas. Ao final, o maior pontuador desta fase será campeão da Taça Guanabara e os oito melhores colocados se enfrentarão nas quartas de final, semifinais e final, decidindo o campeão carioca sub-20 2021. As quatro equipes eliminadas nas quartas de final disputam, entre si, as semifinais da Taça Rio.

A trajetória do Resende na competição começa em grande estilo, com clássico regional na primeira rodada. O elenco comandado pelo treinador Jefter Percy terá diversos nomes que disputaram o Estadual pela categoria principal. Entre eles, João Felipe, volante autor do gol da vitória do Resende sobre o mesmo Volta Redonda no Estádio do Trabalhador em meio aos atletas experientes.

O treinador falou sobre a preparação para a competição, que começou há pouco mais de 15 dias. Boa parte do elenco, no entanto, já estava trabalhando junto ao elenco profissional, que teve mais de 70% dos gols marcados por atletas revelados no clube.

– A preparação foi muito boa, apesar de não termos tanto tempo. Os garotos entenderam bem as ideias baseadas na metodologia que o clube tem, de propor o jogo e ser protagonista com equilíbrio, que é alinhada desde as categorias de base até o profissional. O professor Sandro nos deixou uma base muito sólida e toda a comissão técnica do clube fortaleceu esse processo. Queremos mudar o nosso patamar, entendendo que o Resende vive uma nova era, e vamos buscar estar entre os melhores – comentou.

Jefter também falou sobre a expectativa para estrear com clássico regional.