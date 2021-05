PM (P2) apreende suspeito com drogas, em Resende

Policiais do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2) foram checar uma denúncia, neste sábado, por volta das 12h30min, sobre um adolescente, de 17 anos, trajando camisa e bermuda preta, que estaria traficando nas imediações do campo de futebol do bairro, no Jardim Esperança, em Resende. Os agentes foram até o local e abordaram o suspeito que estava com 10 invólucros de maconha. Durante a abordagem o menor contou que havia mais drogas em sua residência.

No local foram apreendidos 118 pinos de cocaína, 29 invólucros de maconha, uma balança de precisão e material para embalar drogas. O suspeito foi encaminhado para 89ª DP, onde foi autuado no fato análogo ao tráfico de drogas, onde permaneceu apreendido.