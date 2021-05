Enfermagem local passou a usar tipo de seringas diferentes do fornecido pelo Ministério da Saúde

Volta Redonda já figura entre as cidades do estado do Rio de Janeiro com melhores índices de vacinação contra a Covid-19. A cidade registrou nesta quinta-feira, dia 20, 111.800 doses aplicadas, sendo que deste total, 80.552 são de primeiras doses e 31.248 de segundas doses.

A reposição do estoque de CoronaVac foi fundamental para a retomada da vacinação, mas a mudança na técnica de aplicação gerou melhor rendimento do conteúdo de cada frasco em Volta Redonda. O setor de enfermagem decidiu passar a utilizar, para a aplicação das vacinas, seringas de 1 ml (usadas também para aplicação de insulina), que garantem maior exatidão na dose aplicada. O Ministério da Saúde fornece um tipo diferente, com capacidade para 3 ml.

Com isso, foi possível reduzir a perda de doses por aspiração. O rendimento médio dos frascos, que oscilava entre oito e nove doses por unidade, passou a ser, a partir do drive-thru do dia 20, de 10,1 doses por frasco.

Explica-se: os frascos da vacina do Instituto Butantan são envasados com 5,7 ml. Graças ao aperfeiçoamento da técnica de aplicação, foi possível, inclusive, aproveitar em alguns frascos 11 doses de vacinas. Assim, foram disponibilizados para a vacinação na Ilha São João 174 frascos de 10 doses, e houve um rendimento de 1.762 doses.

Vacinação avança

Em termos percentuais, Volta Redonda alcançou 29,40% da população já com a primeira dose. A média regional é de 23%. Já para a segunda dose, a cidade atingiu 11,40% da população, que têm assim o ciclo completo de imunização contra a Covid-19.

Os números referentes à segunda dose terão sensível aumento nos próximos dias, uma vez que a fila de espera para segunda dose da CoronaVac vai ser zerada e, com a nova técnica, será possível até alcançar números superiores aos até então previstos pelo Ministério da Saúde.

Ranking Estadual

Mesmo ainda sem contar os dados atualizados destes últimos dias, o ranking de vacinação montado pelo Governo do Estado coloca Volta Redonda em destaque na luta contra a Covid-19. Entre as 30 maiores cidades do estado, Volta Redonda tem a melhor cobertura vacinal de 1ª dose e a segunda melhor de 2ª dose, só ficando atrás da capital. Foto: divulgação – Secom/PMVR.