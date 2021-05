Cerca de 200 moradores que foram obrigados na manhã desta quinta-feira, a deixar a área de posse localizada na Avenida Presidente Kennedy, área que pertence a Cimento Tupi, entre Barra Mansa (Getúlio Vargas) e Jardim Belmonte (Volta Redonda), foram para Praça Sávio Gama, em frente à entrada do Palácio 17 de Julho (prefeitura de Volta Redonda), para tentar ser recebido pelo prefeito Antônio Francisco Neto.

A retirada dos ocupantes do terreno foi feita por policiais dos batalhões do 28º BPM (Volta Redonda), 10º BPM (Barra do Piraí) e 37 BPM de Resende. Eles chegaram ao bairro Aterrado, depois de uma caminhada pelos bairros Ponte Alta, Conforto e Vila Santa Cecília.

O objetivo do grupo era ser recebido pelo prefeito Neto. Para segurança e manter a ordem, guardas municipais se posicionaram em frente a porta principal da prefeitura.

NOTA DA PREFEITURA DE VOLTA REDONDA

A partir de agora, as famílias desalojadas, que sejam de Volta Redonda, podem procurar os Centros de Referência à Assistência Social das regiões próximas. Nos Cras, poderão fazer inscrições para serem beneficiadas com programas sociais diversos e a inscrição no cadastro imobiliário municipal.