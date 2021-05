Arquivos, cadeiras longarinas, armário vitrine, cadeiras avulsas, armário vertical, aparelhos de ar condicionado, aparelhos para ultrassonografia, nebulização e aferição de pressão estão entre os itens adquiridos

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu novos mobiliários, equipamentos e materiais permanentes que contribuirão para o melhor atendimento aos usuários da rede municipal de saúde. A entrega já está sendo realizada.

Entre os principais itens estão arquivos, cadeiras longarinas, armário vitrine, mesa ginecológica, purificador de água, cadeira odontológica, cadeiras avulsas, cadeiras de roda, armário vertical, mesas, aparelhos de ar condicionado, aparelhos para ultrassonografia, nebulização e aferição de pressão.

A meta da prefeitura é entregar os equipamentos e mobiliários para todas as unidades, que juntas totalizam 41 PSFs, 06 UBS e 03 Sirenes, além da Policlínica do Nove de Abril e a Clínica da Família do bairro Vista Alegre.

Além desta iniciativa, o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, disse que Barra Mansa segue avançando nas melhorias estruturais das UBS. “Em bairros como Monte Cristo, Mangueira, Nova Esperança e Ano Bom, estamos construindo novos postos de saúde adequados ao crescimento da população e consequentemente, ao número de atendimentos. São investimentos constantes para proporcionar atendimento digno e humanizado aos cidadãos”.

Sérgio Gomes ainda destacou as referências alcançadas na Atenção Básica e no atendimento a pacientes acometidos pela Covid-19. “Temos uma equipe de trabalho extremamente competente, que não mede esforços para salvar vidas. Hoje, vencemos o estado caótico encontrado no início de 2017. Para além dos primeiros atendimentos, nossa cidade conta hoje com o melhor atendimento oncológico e cardíaco do Estado do Rio de Janeiro, assim como o tratamento de doenças renais. Nossa UPA, Hospital da Mulher e Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, prestam serviços de excelência população”, concluiu.