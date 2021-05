Cras do São Luiz é reinaugurado e volta a atender a comunidade

Unidade social estava fechada há mais de três anos e também receberá moradores dos bairros Pinto da Serra e Candelária

Famílias do bairro São Luiz e áreas próximas voltaram a ser atendidas pelos serviços do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Almir de Souza Lopes. A unidade social, instalada na Rua Edgar Nogueira, nº 87, estava fechada e havia deixado de funcionar como centro de assistência social há mais de três. O local foi reaberto na manhã desta quinta-feira, dia 27, pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC).

Para atender a população, o Cras foi totalmente revitalizado em todos os ambientes, inclusive no amplo espaço de convivência. O centro de assistência também receberá moradores dos bairros Pinto da Serra e Candelária, que haviam sido alocados para o Dom Bosco. Eles serão convocados para retornar à unidade.

“Estamos contatando as famílias pela listagem que está no Cras do Dom Bosco. Temos estrutura para atender até 2.500 famílias e queremos receber todos de volta aqui no Cras do São Luiz. Nossa unidade conta com uma equipe completa e, de imediato, vamos oferecer, além de todos os serviços do Cras, oficinas de customização. Nos próximos dias, faremos um levantamento com os usuários para saber quais são as atividades e oficinas de interesse da comunidade”, disse a coordenadora Gilvânia Prado, acrescentando: “Vamos retornar com todos os grupos de convivência. Para eles teremos oficinas de desenho, canto, violão e inclusão digital”.

A diretora do Departamento de Proteção Básica (DPB) da Smac, Rosane Marques, destacou a importância do trabalho social nas comunidades.

“A gente sabe que quando o social está bem, as outras políticas públicas, como a Saúde e Educação, também melhoram. Aqui no Cras, vamos trabalhar com todos os grupos: crianças, jovens, idosos e atender a todos. Vamos fazer a política de proteção básica, empoderamento, fortalecimento das famílias, entre outros”, pontuou Rosane.

O representante da associação de moradores do São Luiz, Evaldo Pontes, disse que a construção do Cras no bairro foi o resultado de um desejo da comunidade e empenho da Smac.

“A comunidade lutou muito por este centro social, principalmente, com a participação da Igreja Católica. Se esse prédio falasse, ele nos contaria quantas coisas boas aconteceram aqui”, disse Pontes. “E nós, moradores, também estamos agradecidos ao Munir e ao prefeito Neto”, declarou ele que estava acompanhado do vice-presidente da associação, Gleidson Pires.

A moradora do bairro, Evalda Reis Carvalho, de 70 anos, conhecida como “Dadinha”, disse que com a reabertura voltará a se reunir com o grupo da terceira idade do Cras.

“Vamos retomar as nossas atividades, encontros e oficinas aqui no Cras, pois isso melhora o nosso corpo e a mente”, comentou.

A fisioterapeuta Eni Alvarenga, de 55 anos, residente há mais de 20 anos na localidade, lembrou que o trabalho social do Cras oferece cuidados e muitas oportunidades para quem mais precisa; “Hoje, fico feliz, porque ganhamos o nosso Cras de volta”, ressaltou ela, atuante como voluntária na associação de moradores.

Para o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, aquele Cras havia deixado de cumprir o seu papel social por anos.

“Hoje, é um grande dia para nós, porque estamos reabrindo mais um Cras que havia deixado de cumprir o seu objetivo como serviço social e estava fechado. O projeto do governo anterior instalado aqui não deu certo. Aliás, não deram a atenção necessária à Assistência Social”, frisou o secretário, mencionando que quando deixou o governo em 2016, a cidade contava com 35 Cras em pleno funcionamento, mas ao retornar à administração municipal, em janeiro deste ano, não havia nenhum centro funcionando.

“A partir de hoje, conto com a equipe para trazer a comunidade para cá. Venham ocupar este espaço, como sempre foi bem utilizado pela comunidade”, convocou Munir.

“Este é o 18º Cras que já reabrimos desde janeiro. Até final de julho serão 24 Cras em funcionamento e no final do ano, todas as 35 unidades estarão funcionando novamente. Vamos voltar a fazer da nossa assistência social referência no Brasil”, garantiu o secretário.

O vereador Paulinho AP, o diretor do Departamento Municipal de Iluminação Pública, Edmar Borges, e o coordenador da Funerária Municipal, Paulo Afonso, também prestigiaram a cerimônia.

Mais reaberturas

As próximas unidades que serão reabertas pelo governo municipal são: Cras Caieiras (2 de junho), Centro de Convivência do Aero Clube (10 de junho) e Cras do Nova Primavera (11 de junho).

Fotos: Secom/PMVR