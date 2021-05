Uma colisão frontal entre um caminhão que transportava garrafas d’água e uma carreta que levava carvão mineral deixou um motorista, de 55 anos, morto e outro ferido, na manhã desta quinta-feira (27), em Vassouras. A batida aconteceu no km 225 da BR-393 (Lúcio Meira).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas foram levadas ao Hospital Escola de Valença, mas o motorista que transportava garrafas d’água não resistiu. O estado de saúde do outro condutor é leve. A vítima fatal residia em Volta Redonda.

Ainda de acordo com a PRF, outra carreta que transportava doces industrializados não conseguiu frear e acabou batendo na traseira da carreta que bateu de frente. O condutor não ficou ferido. No momento desta publicação, a pista no trecho estava interditada e o trânsito funcionava no sistema siga e pare. Matéria: Felipe Cury